No “Dois às 10”, recebemos Andrea Soares, a última expulsa da “1.ª Companhia”. Depois de abandonar a base sábado, a ex-recruta fala pela primeira vez sobre o seu percurso no reality show.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Durante entrevista, Cláudio Ramos levanta-se para abraçar Andrea Soares
- Joana Lopes
- Hoje às 11:30
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:01
Durante entrevista, Cláudio Ramos levanta-se para abraçar Andrea Soares
Hoje às 11:30
01:23
Cristina Ferreira reage aos resultados eleitorais e menciona Cláudio Ramos: “Dos únicos sítios onde André Ventura ganhou foi no concelho deste rapaz”
Hoje às 10:15
03:23
Gonçalo Quinaz repara em pormenor no visual de Cláudio Ramos: “Não estou a perceber”
Hoje às 10:24
04:04
Cláudio Ramos compara recruta da “1.ª Companhia” com Pedro Jorge: “Se não me quiserem dar razão, não dão”
Hoje às 10:37
09:14
Adriano Silva Martins defende Andrea Soares: “Não percebo a onda de ódio que há à volta dela”
Hoje às 10:50
04:43
Cláudio Ramos faz confissão: “Chorei muito com o Nuno Janeiro”
Hoje às 10:56
04:16
Cláudio Ramos enaltece Noélia: “Ela é diferente dos outros”
Hoje às 10:59
03:37
Quem vai vencer a "1.ª Companhia"? Conheça os palpites
Hoje às 11:02
08:46
Andrea Soares revela os sinais que lhe mostraram que seria expulsa
Hoje às 11:27
08:46
Andrea Soares reage a críticas: “Não me importo com aquilo que pensam ou dizem de mim”
Hoje às 11:28
01:36
Andrea Soares aponta o justo vencedor da “1.ª Companhia”
Hoje às 11:36
02:24
Andrea Soares surpreende com revelação depois de sair da "1.ª Companhia"
Hoje às 11:53
03:31
Antecipando a própria morte, esta mãe inscreveu a filha numa instituição
Hoje às 11:55
14:40
Mãe teme que a filha possa morrer a qualquer momento: “Preferia que partisse enquanto eu estou cá”
Hoje às 12:17