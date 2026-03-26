No “Dois às 10”, recebemos a mãe de Diogo para nos dar o seu ponto de vista sobre os últimos acontecimentos na casa do “Secret Story 10”, que têm deixado o país em alvoroço.
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“É dependente emocional”: mãe de Diogo fala sobre a relação do filho e Eva
- Joana Lopes
- Hoje às 11:28
NESTE PROGRAMA
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05:38
“É dependente emocional”: mãe de Diogo fala sobre a relação do filho e Eva
Hoje às 11:28
01:41
Cristina Ferreira revela posição de Cláudio Ramos sobre polémica entre Diogo, Eva e Ariana: “Já prometeu”
Hoje às 09:58
04:25
Cristina Ferreira sobre Ariana: “A miúda está sozinha”
Hoje às 10:10
04:25
Cristina Ferreira revela conversa com a mãe de Diogo: “Vem partilhar connosco aquilo que os dois combinaram”
Hoje às 10:11
04:25
Mãe de Diogo falará sobre a relação do filho e Eva fora da casa: “Ela assistiu a tudo”
Hoje às 10:11
06:39
“Os outros não dormiram com o Diogo”: indignado, Cláudio Ramos responde a questão de Cristina Ferreira
Hoje às 10:18
06:39
Cristina Ferreira sobre Sara: “A Sara aponta o dedinho à Ariana porquê?”
Hoje às 10:18
06:59
“Os mais moralistas são aqueles que já fizeram pior”: Após críticas a Diogo, Cristina Ferreira deixa recado
Hoje às 10:25
06:59
Cristina Ferreira revela pedido do público em relação a Ariana
Hoje às 10:27
09:48
“Tu traíste. Conseguiste sair dali?”: Ao falar de Diogo, Cristina Ferreira questiona Gonçalo Quinaz
Hoje às 10:37
09:48
Cláudio Ramos antecipa futuro de Diogo e Ariana: “Vão ter um filho”
Hoje às 10:37
06:41
“Tive uma discussão em casa por causa disso”: Controvérsia entre Diogo, Eva e Ariana impacta relação de Gonçalo Quinaz
Hoje às 10:44
02:08
Cristina Ferreira protege Diogo, Eva e Ariana de críticas duras do público: “Isso é que é condenável”
Hoje às 10:45
02:55
Cristina Ferreira sobre polémica entre Diogo, Eva e Ariana: “As pessoas não sabem de metade”
Hoje às 11:03
02:55
Adriano Silva Martins expõe traição de figura pública: “Meteu-se em caminhos apertados”
Hoje às 11:03
02:37
Frase de Diogo antes de entrar na casa, revelada pela mãe, indica que ele já previa um envolvimento
Hoje às 11:21