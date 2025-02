DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

«É ele que está lá em cima a olhar por mim que me dá força»: Tiago morreu com apenas 13 anos

Carla Anes

Hoje às 15:52

No «Dois às 10», Paulo e a sua esposa partilharam a difícil experiência que viveram após a descoberta de uma doença grave. Paulo, antigo motorista de pesados, viu a sua vida mudar drasticamente, tendo perdido o emprego e a saúde. O casal recordou ainda a perda do filho, Tiago, um momento devastador que marcou as suas vidas.

