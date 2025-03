É homem, tem mais de 40 anos? Isto é para si!

Carla Anes

Ontem às 11:07

No «Dois às 10», a conversa sobre a saúde masculina ganha destaque ao abordar os problemas da próstata. A discussão centra-se nos sintomas, nas causas e na importância do diagnóstico precoce. A partir dos 40 anos, a próstata tende a aumentar, comprimindo a bexiga e a uretra, o que pode levar a diversos sintomas urinários. Estes sintomas podem ter várias causas, desde o aumento natural da próstata até condições como a hiperplasia benigna da próstata ou, em casos mais graves, o cancro da próstata. Daniela Portelinha salienta que «com o envelhecimento, a próstata do homem aumenta a partir dos 40 anos». A conversa também aborda a relutância de muitos homens em realizar exames da próstata, muitas vezes devido a receios ou tabus. No entanto, é crucial quebrar estes tabus e realizar exames de rotina, como o toque retal e análises ao sangue, para detetar precocemente qualquer problema. A partir dos 50 anos, é recomendado fazer exames de rotina, incluindo análises ao sangue e avaliação do fluxo urinário. Além disso, a alimentação equilibrada, o exercício e os suplementos podem desempenhar um papel importante na saúde da próstata. Saiba mais em TVI Player