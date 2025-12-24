«É importante que sintam este choque cultural»: Sandra Felgueiras levou a família numa viagem inesquecível

No «Dois às 10», a jornalista Sandra Felgueiras partilhou detalhes da sua recente viagem em família à Tanzânia e Zanzibar. Acompanhada pela filha, Sara, a jornalista descreveu estas férias como um momento de grandes gargalhadas e um refúgio inesquecível que ficará para sempre nos seus corações. Sandra Felgueiras sublinhou a importância de proporcionar este tipo de experiências à filha, defendendo que o contacto com realidades diferentes e o choque cultural são fundamentais para o crescimento e para a formação de uma visão do mundo mais abrangente.