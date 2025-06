É possível ser feliz com 1000 euros? Pergunta divide opiniões, mas pode ter uma resposta lógica

No «Dois às 10», uma das questões que gerou debate é simples mas profunda: é possível ser feliz com 1000 euros? Paulo Moreira, especialista em Inteligência Emocional e autor de várias obras sobre desenvolvimento humano, ajuda-nos a explorar esta dúvida com uma perspetiva lógica e prática. Para Paulo, a felicidade não depende apenas do rendimento financeiro, mas também da forma como gerimos as nossas emoções, o stress e a procrastinação no dia a dia. Neste espaço, aprenda como o coaching e a inteligência emocional podem ser ferramentas essenciais para encontrar equilíbrio e satisfação, mesmo quando os recursos são limitados. Afinal, como ele próprio diz, a atitude e a forma como comunicamos connosco próprios e com os outros fazem toda a diferença.