«É típico da Cinha!»: Cristina Ferreira reage às escolhas de Cinha Jardim sobre a «1ª Companhia»

No «Dois às 10», Cinha Jardim já tem favoritos na «1ª Companhia» as escolhas causam «burburinho» no estúdio.

  • Há 1h e 33min
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»

Há 2 min

Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»

Há 10 min

Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»

Há 14 min

Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»

Há 15 min

Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»

Há 18 min

Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»

Há 29 min

Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»

Há 30 min
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»

Há 1h e 53min

Cláudio Ramos já tem um concorrente favorito na «1.ª Companhia», o novo reality show da TVI

Há 1h e 44min

Taróloga prevê futuro da relação de Pedro Jorge e Marisa

30 dez 2025, 11:08

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez 2025, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez 2025, 12:52

Renata Reis partilha comunicado sobre as últimas novidades do desaparecimento de Maycon Douglas

Há 2h e 31min

Detalhe na última publicação de Maycon Douglas não passa despercebido aos fãs mais atentos

Há 3h e 4min

Filho de concorrente da "1.ª Companhia" soma elogios sempre que aparece: «Os olhos azuis mais lindos»

Ontem às 23:39

Sara Santos, concorrente da 1.ª Companhia, guarda as cinzas da filha em casa: «Não faz sentido estar ao sol, ao frio e à chuva»

Ontem às 23:09

Após vencer o «Secret Story», Pedro Jorge descobre o que nunca pensou: «O meu sonho tornou-se um pesadelo»

Há 1h e 6min

