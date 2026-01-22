VÍDEO SEGUINTE
É um sucesso nas redes sociais, mas poucos sabem como tudo começou

No “Dois às 10”, recebemos Elisabete, conhecida nas redes sociais como “Beta”, um verdadeiro fenómeno digital que soma milhares de visualizações com os seus vídeos cheios de energia e autenticidade. Cabeleireira desde os 15 anos, Elisabete fala-nos do amor pela profissão, do negócio familiar que gere com o marido e a filha mais velha, Ema, e da forma como conquistou uma comunidade fiel nas redes sociais, onde partilha dicas de beleza e comunica diariamente com os seguidores.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:22
NESTE PROGRAMA
