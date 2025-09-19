VÍDEO SEGUINTE
«É uma brincadeira dar beijos na boca?!»: Cláudio Ramos mostra indignação ao assistir ao primeiro beijo do «Secret Story 9»

No «Dois às 10», fazemos um balanço dos primeiros dias da nova edição do «Secret Story 9», que mal começou e já está a gerar muitas emoções e polémicas. Bruna, Bruno Miguel, Dylan e Pedro enfrentam a primeira nomeação e um deles abandonará a casa no próximo domingo. Para comentar cada detalhe e dar a sua perspetiva sobre os jogos, estratégias e relações que já se desenham, recebemos em estúdio ex-concorrentes de edições anteriores.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:23
NESTE PROGRAMA
