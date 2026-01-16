É uma cara conhecida das redes sociais, mas poucos conhecem a história por detrás da sua missão de ajudar os outros

No “Dois às 10”, conhecemos Inês Cardoso, uma jovem enfermeira portuense que trocou o Norte pelo Sul para seguir a sua vocação. Com 24 anos, trabalha no Hospital de Faro nos cuidados ao doente crítico. Conhecida como a “enfermeira do TikTok”, Inês partilha nas redes sociais o dia a dia no hospital, humanizando a enfermagem e criando uma comunidade onde o cuidar é mostrado com verdade, empatia e amor.