VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Eduardo Ferreira reage a pergunta sobre Marco Paulo: «Não posso responder a isso»

No «Dois às 10», recordamos a vida e o legado de Marco Paulo, um ano após a sua partida. Eduardo Ferreira, conhecido por ser um dos herdeiros do icónico cantor, abre o coração e partilha connosco memórias íntimas, histórias e sentimentos que o uniam a Marco Paulo.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:01
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

A verdade sobre os últimos sete anos de vida de Marco Paulo com Eduardo Ferreira

Hoje às 12:11

«Preferias ter os imóveis ou dinheiro?»: Eduardo Ferreira responde a pergunta sobre a herança de Marco Paulo

Hoje às 12:02

Cláudio Ramos confronta Eduardo Ferreira sobre a sua relação com Marco Paulo: «Conheço muitas pessoas da produção e…»

Hoje às 12:00

Depois de ser chamado de amante de Marco Paulo, Eduardo Ferreira recorda conversa com a mulher

Hoje às 11:55

«Amante e namorado de Marco Paulo». Bombeiro Eduardo Ferreira reage a notícias que continuam a sair

Hoje às 11:44

O objeto que Marco Paulo ofereceu a Eduardo Ferreira e que o bombeiro continua a guardar no carro

Hoje às 11:40

Recorde a história de Eduardo Ferreira e Marco Paulo

Hoje às 11:36
MAIS

Mais Vistos

«Era muito amoroso com a mãe», dizem do filho de Susana Gravato. Então, o que o terá levado a matá-la?

Ontem às 12:28

Filho de 14 anos terá matado vereadora da Câmara de Vagos. A explicação dada pelo rapaz é inacreditável

22 out, 11:59

Cristina Ferreira questiona Zé sobre comentários relativos à sua postura com Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»

Ontem às 12:03

Depois de um divórcio polémico e de um novo amor inesperado, esta atriz da TVI reconciliou-se com o ex-marido e vai ser mãe

Ontem às 10:13

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

21 out, 15:30

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Fora do Estúdio

Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho

Hoje às 09:16

Diogo Infante celebra 39 anos ao lado do amor da sua vida. De Cláudio Ramos a Maria Botelho Moniz, não param as mensagens de famosos

Ontem às 11:02

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

20 out, 10:58

Fotos

Esqueça os produtos anti-nódoas. É assim que vai conseguir tirar nódoas de azeite da roupa

Há 1h e 47min

5 ideias para aproveitar fins-de-semana de chuva em casa

Há 2h e 17min

Toda a gente o tem em casa, mas poucos sabem que deixa os dentes tão brancos como um branqueamento

Há 2h e 47min

Descubra quais alimentos não deve usar na air fryer. Alguns vão surpreendê-lo

Há 3h e 17min