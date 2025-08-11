Eduardo Ferreira revela recado de Marco Paulo: «Vais ser a pessoa mais conhecida de Portugal»

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 23min
No «Dois às 10», recebemos Eduardo Ferreira, o oitavo concorrente a ser expulso do «Big Brother Verão». A sua participação terminou ontem, após 20 dias intensos dentro da casa mais vigiada do país, onde entrou no dia 22 de julho. Durante esta passagem breve, mas intensa, protagonizou momentos de emoção, enfrentou desafios surpreendentes e criou ligações que marcaram a sua participação.

Eduardo recordou ainda a sua amizade com Marco Paulo e falou das dificuldades que enfrentou ao ser julgado por ser amante do cantor.

