DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

«Ela chorou 27 minutos na cadeira quente» - Cláudio Ramos comenta a reação de Rita no «Secret Story - Desafio Final»

Carla Anes

Hoje às 10:29

No «Dois às 10», Cláudio Ramos e Cristina Ferreira discutem a nomeação de Rita, e a sua reação na cadeira quente, onde chorou durante 27 minutos. Os apresentadores comentam as diferentes formas de jogar, e como as reações variam de pessoa para pessoa dentro da casa.