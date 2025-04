«Ele acha que é a última bolacha do pacote»: Luísa Castel-Branco fala sobre concorrente do «Big Brother»

No «Dois às 10», a conversa ferve sobre as dinâmicas de grupo no Big Brother, com especial atenção para a forma como os concorrentes se posicionam e interagem. Luísa Castel-Branco não poupa críticas a um dos participantes, comentando: «Ele acha que é a última bolacha no pacote». Esta afirmação lança o debate sobre a arrogância e a presunção dentro da casa. gonçalo Quinaz oferece uma perspetiva diferente, admitindo ter tido essa impressão inicial, mas que, com o tempo, passou a ver um lado mais sincero no concorrente em questão. Cláudio Ramos junta-se à conversa, relativizando a situação e afirmando que ninguém é perfeito. Será que a busca por protagonismo tolda o julgamento dos participantes?

