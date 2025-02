«Ele está perdido no jogo»: Críticas à estratégia de Miguel Vicente

Carla Anes

Hoje às 10:21

No «Dois às 10», os comentadores analisam a estratégia de jogo de Miguel e a sua amizade com Ossman. Enquanto uns acham que Miguel está perdido no jogo, outros criticam a atitude de Ossman para com o amigo.