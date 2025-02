DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

«Ele relativizava muito». Joana Sobral comenta estratégia de Miguel Vicente

Carla Anes

Hoje às 11:53

No «Dois às 10», Joana Sobral analisa o jogo de Miguel Vicente. A ex-concorrente acredita que o colega «relativizava muito» as situações dentro da casa, mas que, por vezes, «enfatizava» os acontecimentos para benefício próprio no jogo.