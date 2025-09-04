Elevador da Glória: Criança de 3 anos que sobreviveu não larga o polícia que a salvou: «Fez muita diferença na vida desta criança»

Na Atualidade do «Dois às 10», acompanhamos a tragédia que viu o Elevador da Glória descarrilar e fazer várias vítimas mortais e feridos graves. A psicóloga Inês Balinha Carlos elogia a atitude do profissional que salvou a criança de 3 anos que sobreviveu, mas viu perder o pai e cuja mãe está internada em estado grave.