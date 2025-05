Elisabete criou a neta desde bebé. Hoje partilham uma vida e um sonho

No «Dois às 10», Soraia Silva e Elisabete Cabrita estiveram no programa para partilharem a sua história de união familiar. Soraia foi criada pela avó, Elisabete, desde bebé, e herdou dela a paixão pela cozinha. Atualmente, trabalham juntas no restaurante de petiscos da avó, que Elisabete abriu há 37 anos. Soraia considera a avó uma grande inspiração e sente-se grata por tudo o que aprendeu com ela. Saiba mais em TVI Player