No «Dois às 10», Gisela recorda o momento mais cruel de uma vida marcada por perdas: em apenas dois anos perdeu a mãe, o pai e o marido, e no dia do funeral do pai teve de ouvir do marido doente «Ou vais ao funeral do teu pai ou vais comigo ao hospital».
Em apenas dois anos, Gisela perdeu a mãe, o pai e o marido: «Ou vais ao funeral do teu pai ou vais comigo ao hospital»
- Hoje às 11:57
09:36
Hoje às 11:57
08:34
De médica a atriz: A surpreendente vida de Custódia Gallego
Hoje às 10:22
03:43
Como Custódia Gallego lida com a idade: «Sou mais ansiosa sobre o que posso fazer amanhã»
Hoje às 10:35
01:48
Custódia Gallego sobre Globo de Ouro: «Fui vencedora ao longo da minha vida»
Hoje às 10:35
05:51
Custódia Gallego reage à sua nova personagem Rosa Maria: «Gosto dela, mas ao princípio...»
Hoje às 10:42
03:50
Custódia Gallego critica falta de apoios à cultura: «As dificuldades são as mesmas que quando comecei»
Hoje às 10:51
11:39
«Cheira a casa de família»: Receita de vitelão estufado com castanhas e legumes
Hoje às 10:55
02:35
A desconstrução da masculinidade: «Os homens também choram, têm é uma capa»
Hoje às 11:00
03:59
«Nunca permitiria que a minha mãe publicasse uma foto dessas»: Estarão os jovens cada vez mais conservadores?
Hoje às 11:12
03:00
Cláudio Ramos sobre impacto de influenciador conservador: «Estamos a dar-lhe um palco que ele quer e é como se ele tivesse atingido o objetivo»
Hoje às 11:13
05:23
«Não podemos dizer que uma voz que persegue as mulheres é igual a uma voz que quer mais liberdade para as mulheres»
Hoje às 11:15
05:21
Saúde mental nos homens: «Até tenho vergonha, mas achava que só as mulheres tinham ataques de pânico»
Hoje às 11:17
02:56
Manuel é órfão desde os 10 anos: «Não passo um dia sem pensar no meu pai e na minha mãe»
Hoje às 11:23
15:09
Manuel ficou órfão aos 10 anos: «O meu pai preparou-me para muita coisa, mas não para viver sem ele»
Hoje às 11:37
03:22
Gisela perdeu o amor da sua vida para um cancro: «Feliz como fui, já nunca mais vou ser»
Hoje às 11:50
08:09
Gisela recorda ida do marido para um lar: «Arrependo-me... parece que morreu duas vezes»
Hoje às 11:58