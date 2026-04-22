Em criança, Pedro Daniel pediu para o irmão morrer: “Ó Jesus, mata o meu irmão”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Clara, mãe de Pedro Daniel, de 29 anos, e de Gonçalo, de 25. O desejo de aumentar a família era forte, e também Pedro Daniel sonhava ter um irmão com quem pudesse partilhar momentos simples, como jogar à bola. No entanto, o que parecia ser o início de uma nova fase cheia de alegria trouxe consigo desafios inesperados. Após o nascimento de Gonçalo, a vida desta família tomou um rumo que ninguém poderia prever, revelando uma realidade marcada por superação, amor e resiliência.