Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de padel onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: “Precisamos de saber”

No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:29
Vídeos

Antigo amigo da família de Vanessa incendiou o seu carro e ameaçou-a durante tempos

Hoje às 11:45

Vanessa vive aterrorizada com antigo amigo da família: “Começamos a viver em cativeiro”

Hoje às 11:40

Cláudio Ramos para Patrícia: “Dá-me a sensação que abdicou da vida para dar a vida à mãe”

Hoje às 11:34

Patrícia recorda a morte da mãe: “Disseram que a minha mãe não duraria 15 dias”

Hoje às 11:30

Após a morte do pai, Patrícia perguntou à mãe: “Porque não morremos os três?”

Hoje às 11:30

Aos 35 anos, Patrícia já perdeu o irmão e os pais

Hoje às 11:29

Emocionada, Cristina Ferreira destaca um forte apoio de Luísa Castel-Branco em televisão

Hoje às 10:48
