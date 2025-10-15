Em direto, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fazem convite a Zé, ex-noivo de Liliana

No «Dois às 10», ficamos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. Juntam-se a nós Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim para comentarem as notícias mais quentes, os rumores mais falados e todos os momentos que estão a dar que falar no universo das celebridades.