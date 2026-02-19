No "Dois às 10", Cristina Ferreira reage ao sismo que se registou minutos antes.
Em direto no "Dois às 10", Cristina Ferreira reage ao sismo sentido em Lisboa
- Joana Lopes
- Há 2h e 44min
Há 2h e 44min
10:18
Cantora portuguesa sofreu perda gestacional e ficou incapaz de ter filhos
Hoje às 10:09
10:18
Em direto, figura pública surpreende Cristina Ferreira com confissão: “Achava que não gostavas de mim”
Hoje às 10:11
04:13
Foi convidada para o “Big Brother Verão” e recusou. Todos desconheciam, até agora
Hoje às 10:21
01:52
Marido de Joana D’arc surpreende Cristina Ferreira e Cláudio Ramos com agradecimento
Hoje às 11:16
01:52
Marido de Joana D’arc revela reviravolta na agenda de concertos da cantora
Hoje às 11:17
03:42
Cláudio Ramos revela possível relação de Rui Freitas, após momentos de química com enfermeira
Há 3h e 58min
02:34
Mãe de Soraia Sousa faz agradecimento a Cláudio Ramos, após comentário deste sobre a filha
Há 3h e 49min
03:43
Tio de Noélia revela planos da sobrinha: “Está na hora de engravidar”
Há 3h e 47min
02:54
Marido de Filipe Delgado revela como está a agenda do cantor após a “1.ª Companhia”
Há 3h e 44min
02:54
Antes da “1.ª Companhia”, Filipe Delgado tinha 7 mil seguidores. Agora, o que tem é inacreditável
Há 3h e 43min
07:05
Oito anos depois da morte da princesa Nonô, mãe regressa ao ecrã: “Pus a minha dor no bolso e fui…”
Há 3h e 33min
03:13
Recorda-se da princesa Nonô? Mãe apanha todos de surpresa: “O inesperado aconteceu”
Há 3h e 30min
02:53
Mãe da princesa Nonô voltou a casar e escolheu o dia em que a filha celebraria o 17.º aniversário
Há 3h e 27min
01:13
Depois dos 50, mãe de criança que comoveu o país dá nova oportunidade ao amor
Há 3h e 26min
02:55
Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa
Há 2h e 25min