No “Dois às 10”, recebemos uma figura incontornável da televisão portuguesa: Hélder Fráguas, o icónico juiz do programa “A Sentença”. Num dia muito especial, ele celebra connosco o seu 60.º aniversário e é surpreendido por colegas numa homenagem emocionante.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Em direto, um dos rostos mais conhecidos da TVI recebe homenagem
- Joana Lopes
- Hoje às 11:33
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:01
Em direto, um dos rostos mais conhecidos da TVI recebe homenagem
Hoje às 11:33
02:32
Casal deu abrigo a égua dentro de casa durante a depressão Kristin e o vídeo tornou-se viral
Hoje às 09:57
01:14
Inês vive com dez cabras e três ovelhas dentro de casa: “As cabras são as minhas melhores amigas”
Hoje às 10:16
03:29
De rir. Em direto, Cláudio Ramos dá biberão a cabra
Hoje às 10:17
01:03
Nunca conhecemos um coelho assim. Vai à praia, faz campismo e joga à bola
Hoje às 10:23
10:34
Que cuidados devemos ter com os animais durante uma tempestade? Veterinária explica
Hoje às 10:36
03:30
Aos 24 anos, Miguel sofreu uma aparatoso acidente de mota
Hoje às 11:45
05:42
Emocionado, Artur recorda acidente quase fatal do enteado: “Ninguém esperava o Miguel estar aqui”
Hoje às 11:52
07:03
Últimos minutos de entrevista marcam momento emotivo com Cristina Ferreira e convidado
Hoje às 12:05