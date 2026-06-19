Em estado vegetativo num hospital desde 2020, Joana não desiste do filho Rafael: «Imagino o que ele seria hoje»

No «Dois às 10», Joana apresenta o estado atual do filho Rafael. Diz que o filho vive desde 2020 na unidade. Num estado vegetativo, Joana ainda tem esperança de que o filho um dia volte a dizer a palavra “mãe” e possa correr para os braços dela. Mas os “e ses” continuam na cabeça dela. Imagina o que ele poderia ser hoje… um adolescente normal, que protegeria a irmã e um ótimo aluno.