VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Em lágrimas, Ana Soares recorda perdas gestacionais: “Queria tanto um bebé e Deus não me dava um”

No “Dois às 10”, recebemos Ruben Silvestre, ex-concorrente do “Secret Story” 2024, e Ana Soares, que o público conheceu no “Big Brother” 2021, numa fase verdadeiramente especial das suas vidas. O casal vive a emoção única da chegada da primeira filha, a pequena Ana Clara, partilhando connosco os primeiros dias de uma nova e desafiante aventura a três. Entre sorrisos, descobertas e muito amor, revelam como têm sido estes momentos inesquecíveis e de que forma a maternidade e a paternidade estão a transformar o seu dia a dia.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:20
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Pais de menina com doença rara lutam por reforma antecipada paga a 100%

Hoje às 11:40

Quanto custa a cirurgia de mudança de sexo que Pedro vai realizar? Lourenço Ódin revela

Hoje às 11:28

Lourenço Ódin recorda mensagem de Pedro: “Tinha um testamento a dizer que eu lhe salvei a vida”

Hoje às 11:22

“Tive receio”: Lourenço Ódin comenta a entrada de Pedro no "Secret Story 10”

Hoje às 11:20

Sabia que consumir este alimento ao jantar induz o relaxamento?

Hoje às 10:37

Cansaço permanente, mudanças de humor e dificuldade em concentrar-se podem ser sinais desta doença

Hoje às 10:36

Ruben Silvestre e Ana Soares recordam perdas gestacionais: “Houve duas gravidezes que eu descobri que não batimento”

Hoje às 10:20
MAIS

Mais Vistos

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

Ontem às 11:41

Quanto custa a cirurgia de mudança de sexo que Pedro vai realizar? Lourenço Ódin revela

Hoje às 11:28

Carneiro, Touro e Gémeos: saiba o que lhe reserva o seu signo para março

Hoje às 10:08

A impagável reação de João ao ver concorrente admitir atração pela namorada

Ontem às 10:13

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

Hoje às 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

Ontem às 15:00

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Fora do Estúdio

Rute Cardoso vive momento arrepiante ao ver Diogo Jota eternizado fora de Portugal

Ontem às 11:00

Divertido, João Monteiro comenta momento televisivo de Cristina Ferreira: «Não tenho palavras»

Ontem às 10:04

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90. Hoje, vende imóveis de luxo

Ontem às 09:32

Internado, Nuno Markl faz esclarecimento após mostrar sequelas do AVC

Ontem às 09:07

Fotos

Lourenço Ódin recorda mensagem de Pedro, concorrente do Secret Story: «Disse-me que eu lhe salvei a vida»

Há 45 min

«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha

Há 1h e 26min

Afinal, é mais seguro deixar a comida arrefecer ou colocá-la no frigorífico?

Há 1h e 34min

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

Hoje às 10:56