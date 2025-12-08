VÍDEO SEGUINTE
Em lágrimas, Bruna abre o coração: «Escolher ver a vida com pessimismo, para mim, facilita»

No «Dois às 10», recebemos Bruna, a 11.ª expulsa do «Secret Story 9». Após uma experiência intensa dentro da casa mais vigiada do país, o jogo chegou ontem ao fim para esta concorrente. Bruna partilha as suas primeiras reações após a saída, recorda os desafios que enfrentou e revela os momentos que mais a marcaram no reality show.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 9min
Incrédula com o facto de Pedro e Marisa serem casados, Bruna afirma: «Não sei como é que um casal se permite àquilo»

Há 3h e 5min

Bruna reage ao segredo de Pedro e Marisa: «Perturba-me eles serem marido e mulher»

Há 3h e 5min

Bruna reage, incrédula, a imagens que ainda não tinha visto na casa

Há 3h e 13min

Após atirar críticas a Bruna, Cláudio Ramos dirige-se à ex-concorrente e diz: «Vou-te provocar»

Há 3h e 15min

Bruna arrasa Liliana e recebe resposta de Cristina Ferreira: «Isso são outros quinhentos que eu é que sei»

Há 3h e 24min

Bruna fala sobre a relação de Inês e Dylan: «Não se acaba com uma pessoa para estar com outra»

Há 3h e 24min

Bruna reage a imagens da casa e afirma: «Estavam loucas»

Há 3h e 32min
