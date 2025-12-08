No «Dois às 10», recebemos Bruna, a 11.ª expulsa do «Secret Story 9». Após uma experiência intensa dentro da casa mais vigiada do país, o jogo chegou ontem ao fim para esta concorrente. Bruna partilha as suas primeiras reações após a saída, recorda os desafios que enfrentou e revela os momentos que mais a marcaram no reality show.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Em lágrimas, Bruna abre o coração: «Escolher ver a vida com pessimismo, para mim, facilita»
- Joana Lopes
- Há 3h e 9min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:53
Em lágrimas, Bruna abre o coração: «Escolher ver a vida com pessimismo, para mim, facilita»
Há 3h e 9min
12:08
Cláudio Ramos fala sobre Bruna: «Teve, desde o primeiro dia, arrogância intelectual»
Hoje às 10:22
12:08
Cláudio Ramos mostra incompatibilidade com concorrente do «Secret Story 9»: «Não ia suportar»
Hoje às 10:23
12:08
Cláudio Ramos é implacável com Inês: «A Inês não faz nada dentro da casa»
Hoje às 10:25
06:18
Cláudio Ramos critica comentadores: «Vocês os três, em bando, atacam a minha Marisa»
Hoje às 10:33
08:59
Cristina Ferreira defende Fábio: «O Fábio pode não ser o extraordinário jogador, mas aguenta-se desde o primeiro instante»
Hoje às 10:41
03:44
Após sair da casa, Bruna cala críticos com resposta: «Foi uma escolha»
Há 3h e 39min
01:20
Bruna reage a imagens da casa e afirma: «Estavam loucas»
Há 3h e 32min
08:00
Bruna arrasa Liliana e recebe resposta de Cristina Ferreira: «Isso são outros quinhentos que eu é que sei»
Há 3h e 24min
08:00
Bruna fala sobre a relação de Inês e Dylan: «Não se acaba com uma pessoa para estar com outra»
Há 3h e 24min
07:21
Após atirar críticas a Bruna, Cláudio Ramos dirige-se à ex-concorrente e diz: «Vou-te provocar»
Há 3h e 15min
02:49
Bruna reage, incrédula, a imagens que ainda não tinha visto na casa
Há 3h e 13min
02:23
Incrédula com o facto de Pedro e Marisa serem casados, Bruna afirma: «Não sei como é que um casal se permite àquilo»
Há 3h e 5min
02:23
Bruna reage ao segredo de Pedro e Marisa: «Perturba-me eles serem marido e mulher»
Há 3h e 5min