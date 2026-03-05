Em lágrimas, Eduardo Madeira reage a surpresa da filha

No “Dois às 10”, Eduardo Madeira fala sobre um tema delicado que já tinha tornado público nas redes sociais: o bullying de que a filha mais velha, Leonor, de 12 anos, foi vítima. O ator explica que a situação começa dentro do grupo de amigas da jovem e acaba por ganhar proporções preocupantes, levando a família a tomar uma decisão mais drástica para salvaguardar o seu bem-estar. Num testemunho emotivo e esclarecedor, fala ainda sobre o impacto deste episódio e a importância de estar atento aos sinais.