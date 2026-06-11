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Em lágrimas, Gonçalo Quinaz fala sobre a avó: “Não tem sido fácil para nenhum de nós”

No “Dois às 10”, Gonçalo Quinaz é surpreendido por uma mensagem muito especial da avó, Otília Quinaz.

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:41
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