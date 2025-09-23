No «Dois às 10», recebemos Ivan, que foi protagonista ontem do programa nas «Nas Costas dos Outros», onde se mostraram as reações das pessoas ao verem alguém com trissomia 21 a ser humilhado. Com 29 anos, Ivan participou nas cenas com coragem e autenticidade. Durante a conversa no programa das manhãs, conhecemos melhor a sua história e a relação próxima que mantém com o pai, António, que partilhou também a experiência de ver o filho crescer enfrentando preconceitos e momentos de superação.
Em lágrimas, Ivan, portador de trissomia 21, recorda a sua história
Joana Lopes
Hoje às 11:22
