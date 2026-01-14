No “Dois às 10”, recordamos o momento em que Pedro Barroso decidiu abandonar a base da "1.ª Companhia", após 13 dias como recruta. Uma decisão que surpreendeu todos e marcou o seu percurso. Hoje, recebemos Pedro Barroso em estúdio, onde fala sobre o que o levou a sair e como viveu esta experiência intensa.
Em lágrimas, Pedro Barroso pede abraço a Cláudio Ramos: “Já me entalaste”
Em lágrimas, Pedro Barroso pede abraço a Cláudio Ramos: “Já me entalaste”
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”
Pedro Barroso sobre a desistência da “1.ª Companhia”: “Foi uma decisão difícil, mas a mais ponderada”
Pedro Barroso revela o motivo que o fez desistir da “1.ª Companhia”: “Nunca falei muito sobre isto”
Pedro Barroso confessa o que faria com o prémio da “1.ª Companhia” e deixa todos boquiabertos: “Eu não quereria o prémio”
Após desistência, Pedro Barroso justifica-se: “É o momento que eu tenho para clarificar algumas coisas”
Pedro Barroso sobre confrontos na “1.ª Companhia”: “Quando sou atacado…”
Pedro Barroso desfaz-se em lágrimas com pergunta de Cláudio Ramos
A primeira entrevista de Pedro a Cláudio Ramos — Veja a conversa completa
