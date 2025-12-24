Em lágrimas, Sandra Felgueiras deixa uma mensagem de Natal que emocionou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

No «Dois às 10», a entrevista de Sandra Felgueiras terminou com um momento de profunda emoção que deixou os apresentadores visivelmente comovidos. Em lágrimas, a jornalista aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem de Natal especial, focada no valor da família e na importância de celebrar cada momento com aqueles que amamos. O seu testemunho sincero sobre a vida e a gratidão tocou o coração de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que não esconderam a emoção perante as palavras da convidada.