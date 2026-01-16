VÍDEO SEGUINTE
Em poucos minutos, perdeu tudo para o fogo. Hoje, Octávio precisa de todos nós. Saiba como contribuir

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Octávio, um artesão de pranchas de surf que viu, em poucos minutos, a fábrica que construiu ao longo de quase três décadas ser reduzida a cinzas. Um espaço onde arte, técnica e paixão pelo mar se transformavam em pranchas únicas, carregadas de significado e dedicação. O incêndio não destruiu apenas o trabalho de uma vida, mas também memórias, objetos e histórias ligadas a um lugar que outrora pertenceu ao seu avô. Ainda assim, entre a dor da perda e a força da resiliência, Octávio arregaçou as mangas e decidiu fazer renascer das cinzas o espaço que sempre foi sinónimo de identidade, família e amor ao surf.

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 2min
