Em regra, não se deve beber café depois desta hora

No «Dois às 10», abordamos uma questão que afeta muitos de nós: será possível recuperar as horas de sono perdidas depois de uma noite mal dormida? Para nos ajudar a perceber melhor como o sono funciona e o que realmente influencia o descanso, contamos com a presença do psiquiatra Henrique Prata Ribeiro. O especialista partilhou conselhos práticos para melhorar a qualidade do sono e esclareceu alguns mitos comuns sobre dormir bem.