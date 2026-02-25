No “Dois às 10”, conhecemos a história de Ema, de 26 anos, que suportou durante meses dores intensas até receber o diagnóstico tardio de um tumor ósseo raro. A demora no acompanhamento médico agravou o seu estado de saúde, conduzindo a complicações graves e a um profundo desgaste físico, emocional e financeiro. Submetida a três cirurgias à coluna, Ema enfrentou ainda perdas familiares, um acidente rodoviário e foi vítima de uma burla, num dos períodos mais difíceis da sua vida.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Ema tem 26 anos e foi operada três vezes à coluna
- Joana Lopes
- Hoje às 11:20
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:06
Ema tem 26 anos e foi operada três vezes à coluna
Hoje às 11:20
11:47
Leandro esclarece polémica com Marisa e Pedro: “Fiz duas chamadas para o Pedro”
Hoje às 10:17
02:52
Após abandonar o “Secret Story 10”, Caio faz confissão: “Foi a coisa mais difícil”
Hoje às 10:21
01:27
“Isto é inédito”: Cristina Ferreira mostra imagens nunca antes vistas dos castings do “Secret Story 10”
Hoje às 10:22
02:52
Caio admite que algo em Pedro lhe fez suspeitar do seu segredo
Hoje às 10:22
05:34
Caio confessa por quem se poderia apaixonar no “Secret Story 10”
Hoje às 10:29
02:27
Foi com esta publicidade que Caio foi premiado no Festival Internacional de Cannes
Hoje às 10:33
00:35
Em direto, Cristina Ferreira assusta-se com forte trovoada
Hoje às 10:33
01:38
Pai de figura da TVI morreu de forma súbita
Hoje às 10:35
09:07
Ema dedicava-se a estudar uma doença que acabou por lhe ser diagnosticada
Hoje às 11:34
02:00
Após sair da “1.ª Companhia”, Noélia desmaiou. Ex-recruta explica acidente
Hoje às 11:41
08:18
Após a “1.ª Companhia”, Noélia faz revelação: “Soube que tinha batido um recorde nacional”
Hoje às 11:49
08:18
Em lágrimas, Noélia desabafa sobre fase de desgaste psicológico na “1.ª Companhia”
Hoje às 11:50
04:21
Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez
Hoje às 11:54
04:12
Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"
Hoje às 11:57
03:02
Surpreendido com o segredo de Pedro, Caio enche o colega de elogios: «Eu acho incrível alguém se poder transformar naquilo que sente ser»
Hoje às 14:47