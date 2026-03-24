VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Emocionada, Cristina Ferreira deixa forte mensagem para os concorrentes do «Secret Story»

As imagens mais aguardadas foram finalmente reveladas no “Secret Story” — e o impacto foi imediato. A casa ficou em choque ao assistir, sem filtros, ao desenrolar da polémica relação entre Diogo, Eva e Ariana. No final do momento, Cristina Ferreira não escondeu a emoção e deixou uma mensagem sentida em direto.

  • Dois às 10
  • Há 1h e 44min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Cristina Ferreira surpreende família e anuncia em direto pagamento de dívida de 7 mil euros

Ontem às 11:59

Rui, de 12 anos, escreveu música para a amiga Íris

Ontem às 11:52

Sónia Jesus anuncia novidade: “Tinha que dar este passo”

Ontem às 11:49

Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre a separação de Vitó: “Ambos chegámos à mesma conclusão”

Ontem às 11:35

Sónia Jesus sobre a separação de Vitó: “O amor nunca vai acabar”

Ontem às 11:35

Sónia Jesus anuncia novo capítulo: “Eu necessitava mesmo”

Ontem às 11:35

Cláudio Ramos questiona Sónia Jesus: “Foi mais difícil lidares com a separação do que quando o Vitó foi preso?”

Ontem às 11:29
MAIS

Mais Vistos

Ariana já tinha simulado a reação ao segredo de Eva. Cristina Ferreira conta tudo o que aconteceu

Ontem às 10:30

Cristina Ferreira anuncia que concorrentes serão confrontados com imagens de Diogo, Eva e Ariana

Ontem às 10:00

Na manhã seguinte à revelação do segredo de Eva, Cristina Ferreira reage: "É impossível passar ao lado do que está a acontecer"

Ontem às 09:53

Cristina Ferreira surpreende família e anuncia em direto pagamento de dívida de 7 mil euros

Ontem às 11:59

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Esqueça os bifes de frango. Eis 10 receitas econónimcas para variar frango no dia a dia

Ontem às 16:00

Faz-se em 5 minutos e é fit: experimente esta receita de bolo de chocolate na caneca

23 mar, 17:00

Transforme sobras de arroz nesta receita deliciosa: nós experimentámos

20 mar, 16:00

Esqueça a farinheira no recheio: experimente rolo de carne como molho de farinheira

20 mar, 15:00

Fora do Estúdio

Emoção. Após imagens de Diogo e Eva, Cristina Ferreira termina «Secret Story» com a voz trémula: «Eu não tenho dúvida nenhuma»

Há 1h e 32min

Apresenta pessoa especial e confessa decisão. Sandra Felgueiras afirma: "Só há duas pessoas que devem sofrer num divórcio"

Ontem às 17:00

A reação de Cristina Ferreira à revelação do segredo de Eva. Veja o momento que abalou a casa do Secret Story

Ontem às 09:21

Isto é o que Ana Rita Clara faz todos os dias para estar em forma aos 46 anos

23 mar, 16:00

Fotos

Emoção. Após imagens de Diogo e Eva, Cristina Ferreira termina «Secret Story» com a voz trémula: «Eu não tenho dúvida nenhuma»

Há 1h e 32min

Apresenta pessoa especial e confessa decisão. Sandra Felgueiras afirma: "Só há duas pessoas que devem sofrer num divórcio"

Ontem às 17:00

Depois do caos causado por Diogo e Eva, Cristina Ferreira faz anúncio que pode mudar o rumo do «Secret Story»

Ontem às 16:12

Esqueça os bifes de frango. Eis 10 receitas econónimcas para variar frango no dia a dia

Ontem às 16:00