Emocionada, Cristina Ferreira faz agradecimento a pessoa especial: “Foi ele o único que me convenceu”

No “Dois às 10”, recebemos Rui Couceiro, que está de regresso às livrarias com o seu mais recente romance, “A Mais Bela Maldição”. Apaixonado por livros e pela escrita, o autor vem falar-nos desta nova obra, do processo criativo por detrás da história e do percurso que o tem afirmado no panorama literário português.