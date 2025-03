Emocionada Iva Domingues abre o coração: «Há ali qualquer coisa na alma da Carolina que me faz muito lembrar o avô.»

Carla Anes

Hoje às 10:19

No «Dois às 10», Iva Domingues falou sobre a relação próxima com a mãe após a morte do pai. A apresentadora recordou que era mais próxima do pai, mas que após o seu falecimento, a relação com a sua mãe se renovou e se tornou ainda mais forte. Iva afirmou que, apesar da dor da perda, prefere ter a sua mãe presente e que se sente grata por isso. Iva partilhou também um episódio comovente sobre a sua filha que, apesar de nunca ter conhecido o avô, sente a sua presença e fala com ele, reconhecendo no seu olhar «qualquer coisa na alma da Carolina». A conversa terminou com Iva a relembrar os momentos e conversas com o pai. Saiba mais em TVI Player