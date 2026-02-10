Emocionado, Artur recorda acidente quase fatal do enteado: “Ninguém esperava o Miguel estar aqui”

No “Dois às 10”, conhecemos a história incrível de Miguel, que sobreviveu a um aparatoso acidente de mota que parecia não lhe deixar qualquer hipótese. Após 11 semanas em coma, com lesões cerebrais extensas, múltiplas fraturas e órgãos gravemente afetados, Miguel acordou. O futuro continua incerto, mas a sua recuperação tem sido verdadeiramente impressionante, impulsionada pela fé, coragem e determinação da mãe que nunca desistiu.