Emocionado, Luís conta como programa da TVI mudou a sua vida: “Não sei o que vocês fizeram”

No “Dois às 10”, voltamos a receber Luís. Em fevereiro, chegou ao programa em desespero, com feridas graves espalhadas pelas pernas, pés e mãos, que lhe provocavam dores intensas e o deixavam completamente incapacitado. Hoje, recordamos o seu testemunho emocionante, marcado pela coragem, pela luta diária e pela esperança num futuro melhor.