«Emprestei o carro a um familiar»: a explicação da jornalista 'envolvida' num caso de atropelamento e fuga

No «Dois às 10», o painel de comentadores e especialistas debatem o caso que envolveu o carro da jornalista Tânia Laranjo num alegado atropelamento com fuga em Carcavelos. O automóvel, registado em seu nome, foi identificado após um cidadão nepalês ter sido atingido. Tânia Laranjo, que se encontra fora do país em trabalho, quebrou o silêncio e emitiu um comunicado a público. A jornalista explicou que «emprestou o carro a um familiar» que «não se apercebeu dos danos» e que o condutor já se prontificou para prestar esclarecimentos às autoridades.