Engrácia e José voltaram a casar 25 anos depois: «Gostámos muito mais deste casamento do que do primeiro»

No «Dois às 10», Engrácia e José, um casal que se conheceu nos anos 90, celebram as bodas de prata. Para celebrar a data especial, os convidados ofereceram-lhes uma noite num motel. O casal recorda com carinho a noite em que se conheceram e o primeiro beijo. Após nove anos de namoro, casaram em maio de 2000 e, 25 anos depois, José surpreende Engrácia com um pedido de casamento e um anel de noivado. Os filhos, Hugo e Diana, participaram na cerimónia e levaram as alianças. A filha Diana recebeu o ramo da mãe. Saiba mais em TVI Player