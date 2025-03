Entre-os-Rios: «Quem vivia ao pé da ponte ouviu os gritos [ ...] saber que os nossos estavam lá.» - Joaquina Mendes

Carla Anes

Hoje às 11:25

No «Dois às 10», Joaquina Mendes recordou a tragédia da queda da Ponte de Entre-os-Rios, em 2001, onde perdeu os pais e o irmão. Joaquina partilhou a dor da perda e a forma como a sua vida mudou após o acidente. No dia do acidente, sentiu uma intuição para que os seus familiares não fossem, mas não soube explicar o motivo. Viu e ouviu a ponte cair, pressentindo a tragédia. O corpo do seu irmão foi encontrado no autocarro, mas os pais nunca apareceram. Joaquina confessou a imensa saudade que sente dos pais e como este acontecimento marcou a sua vida para sempre. Saiba mais em TVI Player