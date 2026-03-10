VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Entrega 177 mil euros a bruxa em troca de feitiços

No «Dois às 10», os nossos comentadores da Atualidade analisam caso de Bruxa condenada por burlar em troca de feitiços.

  • Hoje às 12:40
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Atualidade

Tudo sobre o caso macabro do jovem esquartejado! Enfermeira homicida detida

Ontem às 12:53

Criança de 3 anos cai do terceiro andar. Estava sozinho em casa: "Um popular viu o menino no chão"

3 mar, 12:28

Homem mata o filho de 3 anos para não pagar pensão de alimentos à ex-mulher

17 fev, 12:36

Homem mata os dois filhos de 8 e 12 anos após descobrir traição da mulher

13 fev, 12:38

Palavras de homem que matou os filhos 8 e 12 anos antes do homicídio causam choque

13 fev, 12:38

“É assustador”. Cristina Ferreira reage a caso de homem que matou os dois filhos por vingança contra a mulher

13 fev, 12:34

Cheias em Coimbra. Direto de jornalista da TVI toca Cristina Ferreira: "O que acaba de fazer é um exercício perfeito do que é ser jornalista"

13 fev, 12:30
MAIS

Mais Vistos

Pedro faz revelação e deixa rasgados elogios a concorrente do «Secret Story»: «Quero que seja o vencedor!»

Ontem às 11:39

Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos

Hoje às 11:34

Bruno Cabrerizo surpreende Cristina Ferreira com pedido em direto

Hoje às 10:04

Beber água com limão em jejum: vale a pena ou é apenas um mito? Descubra toda a verdade

Hoje às 10:14

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

Há 1h e 57min

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

Ontem às 13:00

Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

5 mar, 16:00

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

5 mar, 15:00

Fora do Estúdio

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Hoje às 13:00

Nunca vimos Sandra Felgueiras assim: "Fui muito corajosa"

Hoje às 12:00

"Igual à mãe": Cristina Ferreira partilha foto da mãe e... todos comentam o mesmo

Hoje às 11:00

Nova foto de filho de Diogo Jota gera milhões de reações nas redes sociais

Hoje às 10:00

Fotos

Não compre azeite antes de ver este detalhe escondido no rótulo. Pode não ser verdadeiro

Há 57 min

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

Há 1h e 57min

Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"

Há 2h e 57min

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Hoje às 13:00