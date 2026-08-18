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Entrevista com avó do adolescente que matou a mãe em Algés

No «Dois às 10», os comentadores da Atualidade voltam ao caso do jovem de 15 anos detido por matar a mãe, em Algés, com uma entrevista exclusiva à avó materna da vítima. A mãe de Gabriela revela que a filha pretendia regressar ao Brasil com os dois filhos até ao final do ano, caso conseguisse a autorização necessária, e conta que agora quer conseguir a guarda da neta de quatro anos, atualmente institucionalizada. O testemunho junta-se a um caso já marcado por um historial de violência familiar, com a família sinalizada pela CPCJ desde 2024.

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