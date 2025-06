Entrevista com irmã de Conceição - Jair continua desaparecido

No «Dois às 10», a irmã de Conceição partilhou a dor e a esperança que alimentava durante os 15 dias de incerteza. A família mantinha a esperança de a encontrar com vida, apesar do tempo que passava sem notícias. A irmã de Conceição revelou: «Eu cá tinha esperança sempre que ela estivesse viva». A forte ligação familiar era um dos motivos que alimentava essa esperança, com a irmã a descrever Conceição como uma pessoa muito ligada aos filhos, netos e à família. A falta de comunicação era vista como um mau presságio, pois Conceição mantinha contacto constante com os seus entes queridos. A irmã de Conceição expressou o seu desespero pela forma como Conceição foi encontrada, preferindo imaginá-la viva, mesmo em cativeiro, do que confrontar-se com a realidade da sua morte. A irmã de Conceição também abordou o relacionamento da irmã com Jair, mencionando desconfianças e a negação de Conceição sobre o envolvimento. A família anseia por justiça, não por vingança, e espera que a verdade sobre o caso seja revelada. Saiba mais em TVI Player