Entrevista exclusiva ao homem que destruiu montra com o carro: «Atingi o meu limite»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem o homem que protagonizou um momento de desespero ao destruir a montra de uma loja com o seu próprio carro. Numa entrevista exclusiva e sem filtros, o convidado explica o que o levou a este ato extremo, confessando que se sentia injustiçado e que o acumulado de problemas financeiros e emocionais o fez perder o controlo. O testemunho revela o rosto por trás da notícia, com o convidado a admitir que atingiu o seu limite e que aquela foi a única forma que encontrou, naquele momento, para ser ouvido.
