«Era uma tristeza de morte!»: Cinha Jardim reage à possibilidade de saída de Miguel Vicente do «Desafio Final»

Carla Anes

Há 2h e 47min

No «Dois às 10», Cinha Jardim reage à possível saída de Miguel Vicente do «Secret Story», considerando que a sua ausência tornaria o programa numa "tristeza de morte". A comentadora acredita que o concorrente era essencial para a dinâmica do jogo. Saiba mais em TVI Player