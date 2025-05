No «Dois às 10», Érica, ex-concorrente do «Big Brother», partilha a sua opinião sobre os jogadores dentro da casa. Érica recorda ainda a sua saída do «Big Brother» e o confronto final com Igor. A ex-concorrente confessa que ficou muito triste quando soube que a votação final era entre ela e o colega, demonstrando a sua forte ligação com o concorrente.Saiba mais em TVI Player