No “Dois às 10”, abrimos o consultório de agosto para falar sobre como envelhecer de forma saudável e com mais qualidade de vida. O primeiro tema em destaque é a testosterona, numa conversa esclarecedora com o Dr. Bernardo Pessoa, que explica a importância desta hormona, os sinais de défice e quando faz sentido procurar ajuda médica.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Esta doença é frequentemente confundida com depressão. Médico deixa o alerta
- Dois às 10
-
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
07:01
Esta doença é frequentemente confundida com depressão. Médico deixa o alerta
6 ago, 10:53
03:59
Sérgio Rossi fala de “mão amiga” na TVI que mudou a sua carreira: “Lembro-me de ter começado a chorar”
6 ago, 10:07
01:45
Namorada de Sérgio Rossi surpreende-o em direto: “Quis mostrar-lhe o que é ter um família”
6 ago, 10:32
03:13
Sérgio Rossi abre o coração sobre a rotina com a namorada: “Nunca tive uma pessoa assim na minha vida”
6 ago, 10:36
07:58
Médica denuncia tratamentos estéticos de atores conhecidos: “Tinha umas feições normais. A dada altura, ficou alterado”
6 ago, 11:01
05:49
Não ignore os joelhos inchados à noite: médico explica porquê
6 ago, 11:14
03:25
Mãe sente-se culpada por nunca ter acreditado nas queixas das filhas: “Podia ter acreditado mais e, às vezes, ficava irritada”
6 ago, 11:24
03:25
Ivana e Leonor são irmãs e foram diagnosticadas com a mesma doença rara
6 ago, 11:24
08:09
Durante anos, Ivana e Leonor viveram com aversão à comida. Afinal, tinham uma doença rara
6 ago, 11:30
03:56
Bruno tem cancro raro e não há tratamento em Portugal: “Sinto medo todos os dias”
6 ago, 11:39
01:24
Cláudio Ramos reage à mudança física de Bruno após diagnóstico de tumor: “Tem 43 anos…”
6 ago, 11:43
02:48
Após o casamento, casal vive um pesadelo: «A nossa lua de mel foi passada num hotel perto do IPO à espera de um diagnóstico»
6 ago, 12:05
Mais Vistos
03:24
Em direto, mãe de Cláudio Ramos surpreende o filho, Luís Nascimento: “Foste um miúdo não esperado, mas muito desejado”
Ontem às 11:17
02:53
Pela primeira vez, Cláudio Ramos o recebe irmão, Luís Nascimento, em programa da TVI: “Emocionei-me”
Ontem às 10:50
02:53
Irmão de Cláudio Ramos expõe, em direto, hábito do apresentador: “Lá em casa…”
Ontem às 10:51
03:56
Luís Nascimento revela se ainda mantém relação com Joana Diniz
Ontem às 11:23
01:36
Luís Nascimento fala sobre o peso de ser irmão de Cláudio Ramos: “Acham que tu tens a obrigação de me sustentar”
Ontem às 11:26
00:40
Luís Nascimento desaba em lágrimas com surpresa preparada pelo irmão, Cláudio Ramos: “Desarmaste-me”
Ontem às 11:12